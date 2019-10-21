Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно, сообщает «Украинская правда».

«Это неправильное решение мое было. Не коллектива, потому что коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии. Они (хор. – Ред.) там пели несколько песен. «Несе Галя воду», другое. Нам предложили эту песню сделать с Евгением Кошевым. У нас шел разговор такой, потому что я сам чувствовал, что это неприличный тест относительно Валерии Алексеевны. Но нам сказали: «Ну, видите, мы здесь и Коломойского стебаем, и президента, и депутатов, и наших депутатов. Мы это все делаем 20 лет, смеемся (над чиновниками. – Ред.), и здесь ничего такого нет. Эту тему обсуждают». Мне неприятно, конечно, это было. Неправильное решение. Но это уже произошло. Я извиняюсь перед Валерией Гонтаревой. Мне стыдно», – отметил он.

По словам Коринца, хор таким выступлениями зарабатывает. В частности, «95 квартал» оплатил два выступления хора во дворце «Украина». И это (возможность заработать средства для хора. – Ред.) также в определенной степени повлияло на принятие решения петь и о поджоге дома Гонтаревой. «Меня корректно попросили. Если вы понимаете, о чем я. Не давили, но говорили: «Чего вы переживаете?», убеждали», – отметил он.

Коринец говорит, что хор сотрудничал с «Кварталом 95» не впервые. Он также считает, что «ничего антиукраинского и антигосударственного» в последнем выступлении не было, но и было «неприятное в отношении человека, за что еще раз извиняюсь».

Он также считает, что Верховная Рада не должна забирать у хора выступления на открытии и закрытии сессии парламента, мол, инцидент был, этого уже не изменишь, но он понимает, что это было неправильно и просит прощения.

На вопрос, продолжит ли хор сотрудничество с «Кварталом 95», Коринец сказал: «В таком режиме и таком стиле – нет. Ни за что. Там может быть что-то шутливое и веселое, но не такого плана».

Напомним, в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».