В Украине уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня и сейчас примерно такой же как в индустриально развитых районах крупнейших экономик мира - США и Китая, сообщает «Погляд».

Такой выглядела ситуация по данным карты Windy.com на 07:00 21 октября.

По мнению специалистов, учитывая тот факт, что в Украине нет такой концентрации предприятий, как, например, в Китае, причиной загрязнения воздуха может быть массовое сжигания листьев.

«Уже длительное время над Украиной преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. На карте прекрасно видно, что мы принадлежим сухой воздушной массе. Если принимать во внимание сезон массового опадания листьев, количество выкопанной сухой ботвы на огородах, подготовку городов и полей к зимнему периоду, огромные масштабы сжигания, на пещерном уровне - сознание многих граждан, почти полное отсутствие наказания за сжигание травы, бездействие соответствующих структур в хотя бы тех же регулярных предупреждениях и объяснениях, то картина выглядит печальной», - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как известно, основные техногенные источники поступления СО2 в атмосферу - это транспорт и предприятия энергетики. СО образуется также при сжигании любых видов топлива (нефти, угля, древесины) как промежуточный продукт окисления органических веществ.

«Украина с самого утра накрыта облаком угарного газа (монооксида углерода). Уровень загрязнения самый высокий в Европе, наряду с промышленно загрязненными районами Китая. Я не знаю, проблема ли только в сжигании стерни и листьев. Разве юг и запад Украины их не сжигают? Но там нет такой концентрации угарных газов ... Какая же на самом деле причина? Будут ли официальные заявления органов власти? Чем мы травимся? Похоже, какие-то другие серьезные источники проблемы, или пока не установленные, или которые замалчиваются... », - отметил активист Евгений Сойкин.