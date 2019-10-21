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В результате крушения вертолета в Тарасенково Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой, который был пилотом самолета. Эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает 112 Украина.

Информацию подтвердил также бывший вице-премьер-министр соцполитики Павел Розенко.

«Трагически погиб Тарас Кутовый», - написал он в Facebook.

Пожар на месте падения вертолета потушили. На месте работают сотрудники Нацполиции, которые устанавливают обстоятельства этого события.    

«На месте работают сотрудники Нацполиции, которые устанавливают обстоятельства этого события. Для ликвидации последствий авиационного происшествия от нашей службы были привлечены 4 человека личного состава и одна единица техники. Пожар локализован в 16:55, ликвидирован в 17:21», - сообщила спикер ГосЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Как сообщалось, сегодня около 16:00 в Полтавской обл. упал вертолет «Робинсон – 44», вследствие чего погиб один человек. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.
ForUm

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