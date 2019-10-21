В новом выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата», сообщает «Украинская правда».

Видео выступления на странице студии «Квартал 95» в Youtube было опубликовано в воскресенье, 20 октября.

Под музыку украинской народной песни «Горіла сосна, палала» Кошевой и хор Веревки поют, в частности: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали».

«У пісні цій мораль проста: хата згоріла від стида», - завершили песню исполнители.

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал: «Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки».

В свою очередь нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Сама Гонтарева в комментарии проекту Радио Свобода «Ньюзрум» заявила: «Это стыд! Насмехаться над человеческим горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе!».

Она добавила, что о номере узнала от друзей.

«Относительно цинизма «95-го Квартала» сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны», - сказал экс-глава НБУ.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: «Возможно, так и есть. Я об этом не думала».

Она считает, что жалоба в суд в данном случае не будет иметь результата: «Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите».

При этом она уверена, что Коломойский в любом случае будет отрицать свою возможную причастность к номеру.

20 октября Валерии Гонтаревой исполнилось 55 лет.

Напомним, в ночь на 17 сентября геизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте пожарища полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это недопустимым проявлением криминального давления. Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.