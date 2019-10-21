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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в настоящее время правительство занимается изучением ситуации с качеством воздуха в Киеве и в Украине в целом.

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга 21 октября, сообщает УНИАН.

По его словам, он видел сообщения о загрязнении воздуха в социальных сетях, однако, по официальным данным, ничего «аномального» не происходит. «Мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что, по официальным нашим данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается, и качество воздуха в пределах, оно называется ПДК – предельно допустимая концентрация. Никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, никаких не видим», – сказал он.

Премьер добавил, что в правительстве пытаются разобрать в ситуации, методологии проведения замеров качества воздуха, и в ближайшее время Кабмин выступит с официальной информацией по этому поводу.

Напомним, в районе Киева уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня

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