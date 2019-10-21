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Новая программа расширенного финансирования Международного валютного фонда предусматривает в качестве условий для Украины принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах. Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью Укринформу.

«Есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую. Это касается, во-первых, вопроса бюджета - это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности», - отметила представитель НБУ.

Однако, по ее словам, обязательными элементами являются продолжение судебной и антикоррупционной реформ, в том числе голосование закона о незаконном обогащении.

В центре внимания также реформа здравоохранения, «которая была начата, но не завершена», реформа образования, земельная реформа, приватизация государственных предприятий.

«Кроме того, мы говорим о реформировании налоговой и таможни, где уже начались изменения, но они пока не имеют комплексного характера. В конце концов, по банковскому сектору, в принципе, будет проходить продолжение имплементации международных стандартов регулирования и надзора и, по сути, добавился небанковский финансовый сектор», - отметила представитель НБУ.

Она подчеркнула, что МВФ «подписывает меморандум только тогда, когда имеет стопроцентную уверенность, что мы сделаем все задекларированное, и это обязательно будет иметь положительный эффект на бюджет, на ВВП, дефицит бюджета, на текущий счет».

Напомним, глава НБУ Яков Смолий ранее заявил, что Международный валютный фонд на переговорах с украинской делегацией не поднимал вопрос о повышении цены на газ для населения.
ForUm

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