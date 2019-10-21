В Киеве в воздухе на сегодняшний день не выявлены серьезные загрязнения, и дышать в городе безопасно. Об этом сказал директор Центральной геофизической обсерватории Александр Косовец, опровергнув сообщения об аномальном смоге утром в столице, сообщает УНИАН.

«Никакого смога нет. Был туман - для осени это обычное метеорологическое явление», - сказал он.

Директор ЦГО отметил, что боты в соцсетях, также как система Kyiv Smart City для мониторинга качества воздуха, могут предоставлять ложную информацию, провоцируя панику.

«Мы ведем собственный мониторинг, и загрязнение воздуха в Киеве наблюдается постоянно, поскольку это мегаполис. Есть моменты, когда загрязнение усиливается или очень усиливается, но сегодня ситуация средняя. Поэтому бить тревогу и говорить, что Киев задыхается – абсолютно неправильно», – сказал Косовец.

По его словам, в годовом разрезе, по состоянию на 21 октября, ситуация с качеством воздуха намного лучше, чем летом.

«Летом, когда температура повышается до 30 градусов, в воздух попадают осадки и испарения, например, формальдегид. И хотя на сегодняшний день наблюдается такое явление, как бабье лето, нельзя сказать, что оно негативно повлияло на качество воздуха», - добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в районе Киева уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в настоящее время правительство занимается изучением ситуации с качеством воздуха в Киеве и в Украине в целом, однако, по официальным данным, ничего «аномального» не происходит.