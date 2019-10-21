Студия «Квартал 95» назвала выпуск шоу «Вечерний квартал», в котором комик Евгений Кошевой и хор имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, острой политической сатирой.

«Почти каждый новый выпуск «Вечернего Квартала» становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. «Квартал» - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его», - говорится в заявлении «Квартала».

Также «кварталовцы» обратились к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. «Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку «Вечернего Квартала», чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет», - говорится в заявлении.

«Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: «Из-за шутки комиков «Вечернего Квартала» гривня упала в пять раз», «Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого». Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом» - резюмировали в «Квартале 95».

Напомним, в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.

Студия «Квартал 95» назвала выпуск шоу «Вечерний квартал», в котором комик Евгений Кошевой и хор имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, острой политической сатирой.

«Почти каждый новый выпуск «Вечернего Квартала» становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество. «Квартал» - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его», - говорится в заявлении «Квартала».

Также «кварталовцы» обратились к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому. «Владимир, благодарим вас за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку «Вечернего Квартала», чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет», - говорится в заявлении.

«Также обращаемся к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: «Из-за шутки комиков «Вечернего Квартала» гривня упала в пять раз», «Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого». Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом» - резюмировали в «Квартале 95».

Напомним, в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.