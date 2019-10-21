Украина находится на грани экономического прорыва. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов по итогам визита в США.

«Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться», - написал он.

По словам Милованова, людей и бизнес заграницей интересуют четыре направления, которые нужно решить Украине для успешного экономического развития. Во-первых, насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, которое вступает в игру в критические моменты. Во-вторых, будет ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда. В-третьих, насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков. В-четвертых, одинаковые ли правила игры для всех. Включительно с вопросом, произойдет ли демонополизация и деолигархизация Украины, и все ли олигархи будут играть по одинаковым правилам.

«Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть», - подытожил он.