Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов дать показания в Конгрессе США в деле об импичменте президента Дональда Трампа.
Украина никоим образом не будет вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов Америки, заявил помощник президента Андрей Ермак.
Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет Министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности председателя КГГА. Соответствующие административные иски поданы в Окружной административный суд Киева.
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию на курсы английского языка.
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен заявлениями бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко по поводу скандала вокруг дела Байдена.
На Донбассе от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения 21-летняя Анастасия Витовская.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет подписана в декабре.
Глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости диалога с Россией.
Президент США Дональд Трамп желает встретиться с информатором, который подал жалобу о его давлении на президента Украины Владимира Зеленского.
Раввин, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра в воскресенье выразил возмущение тем, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.
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