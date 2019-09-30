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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию на курсы английского языка.

Об этом сообщил в Telegram экс-журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко.

«Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Великобританию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани», - написал он.

Лещенко сообщил, что о выезде экс-прокурора ему рассказал журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве. Тот сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть свой английский.

«Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу», - заявил Лещенко.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган подтвердила Украинской правде, что Луценко действительно поехал в Великобританию якобы на курсы английского языка, которые продлятся полтора месяца.

«Он не уехал, он уехал на учебу», - сказала она, добавив, что «Луценко давно планировал «подтянуть» уровень английского и только сейчас, когда у него появился на это время, поехал на курсы».

Напомним, комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тексте жалобы говорится, что Трамп в беседе с Зеленским похвалил Луценко и подчеркнул необходимость оставить его на этом посту.
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