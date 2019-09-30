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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что новая программа сотрудничества  с Международным валютным фондом будет подписана в декабре.

Об этом он сказал в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это - начало переговоров, которые будут продолжаться, как минимум, еще несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», - сказал он.

Премьер добавил, что к моменту подписания новой программы будет несколько этапов переговоров.

«Так, через несколько недель ключевые министры правительства Украины посетят офис МВФ в США, где, как ожидается, будут достигнуты предварительные договоренности о составе и структуре новой программы», - пояснил Гончарук.

Как сообщал ForUm, 26 сентября правительство заявило, что между Украиной и Международным валютным фондом переговоры о новой программе находятся в активной стадии. Так, на сегодня остается действующей 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

В МВФ заявили, что миссия Фонда начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.
ForUm

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