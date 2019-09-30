Раввин, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра в воскресенье выразил возмущение тем, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.

«Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр», - приводит его слова Украинская правда.

Председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал некорректными высказывания Блайха в адрес Зеленского.

«Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место», - считает Асман.

Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является олигарх Игорь Коломойский, в своем заявлении выразила протест против заявления Блайха о Зеленском.

«Объединенная еврейская община Украины заявляет, что Яков дов Блайх не является представителем интересов еврейского народа Украины. Псевдо-раввин Яков дов Блайх является ангажированной политической фигурой с испорченной репутацией и провокатором антисемитизма в Украине. Мы выражаем недоумение по поводу того, что этой персоне было дано право выступать на Святом месте с подобными заявлениями», - говорится в тексте.

Позже источники издания сообщили, что Зеленский в воскресенье был в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие. Они также передали несколько подтверждающих фото.

В то же время заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии к посту Александра Ройтбурда в Facebook выложил аналогичное фото Зеленского и отметил: «Можете меня считать источником».

29-30 сентября 1941 года нацистами в Бабьем Яру было расстреляно более 33 тысяч евреев.