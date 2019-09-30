Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет Министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности председателя КГГА. Соответствующие административные иски поданы в Окружной административный суд Киева, сообщает Радио Свобода.

В одном из исков, который есть в распоряжении издания, Кличко требует признать противоправными действия правительства по внесению президенту представления от 4 сентября об увольнении и просит отменить соответствующее предложение премьера Гончарука.

Он аргументирует требования в иске тем, что «полномочия Кличко Виталия Владимировича, как Киевского городского головы составляют пять лет и завершаются не ранее чем 16 ноября 2020. Таким образом, учитывая, вышеприведенные положения о том, что ни одно лицо, кроме Киевского городского головы, не может быть назначено главой Киевской городской государственной администрации, то полномочия Кличко, как законно назначенного главы КГГА, также не могут быть прекращены раньше 16 ноября 2020».

Второй иск Кличко подал против Богдана, в котором отметил, что тот, по его мнению, превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, который стал основанием рассмотрения правительством представление на увольнение с должности главы КГГА. В исковом заявлении Кличко подчеркнул, что такие вопросы - исключительные полномочия президента и правительства.

«Истец считает действия руководителя Офиса президента Украины Богдана об обращении в Кабмин с письмом о внесении президенту Украины Зеленскому представления об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации противоправными и такими, что совершены последним с грубыми нарушениями Конституции Украины положения «О Офис президента Украины», что свидетельствует о превышением ответчиком предоставленных ему полномочий. (...) Положением №436/2019 четко определены полномочия руководителя Офиса президента Украины, среди которых отсутствуют полномочия по инициированию вопрос об увольнении глав государственных администраций, поскольку такие полномочия являются дискреционными и принадлежат исключительно к полномочиям президента Украины и Кабинета министров Украины», - говорится в исковом заявлении.

«Своими действиями Богдан, скорее всего, совершил уголовное преступление, когда, превысив свои полномочия, предусмотренные действующим законодательством, обратился в Кабмин. Кабмин принял участие в этом правонарушении и, скорее всего, они попытаются втянуть президента. Это может привести к незаконным действиям президента в том числе, поскольку президент говорил, что он сам готов уйти в отставку, если он нарушит украинское законодательство. Для того чтобы предотвратить ситуацию, мы и обратились с соответствующими исками. И будем дальше разбираться. Если увидим достаточно оснований для обращения в правоохранительные органы, в ближайшее время будут подготовлены соответствующие заявления», - пояснил адвокат Алексей Шевчук, представляющий интересы Кличко в этих делах.

В Кабмине и Офисе президента пока на поданные Кличко иски не отреагировали.

Как ранее сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждал, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.