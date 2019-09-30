Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен заявлениями бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко по поводу скандала вокруг дела Байдена.

«Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании. Расследование не было. Где отчет? Используйте здравый смысл - те, кто его не потерял. Проанализируйте это», - написал он в Twitter, передает Украинская правда.

«Взяточничество предлагает что-то ценное (гарантия критического займа на сумму 1,2 миллиарда долларов) в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, расследующего твоего сына). Хвастун Байден признает это. И если вам нужна помощь с тем, знал ли он о сыне, еще много впереди», - заявил Джулиани.

I can’t believe how blind our media has become.They are blindly using the prosecutor who corruptly dismissed the cases against Biden’s son and his corrupt company. There was no investigation. Where’s the report? Use your common sense for those who haven’t lost it. Analyze it.... — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 30. září 2019





Ранее Юрий Луценко неоднократно заявлял, что Хантер Байден не нарушал законов Украины.

Еще в мае тогдашний генпрокурор Украины заявлял, что готов передать следственным США материалы по делам, где фигурировал экс-министр экологии Николай Злочевский и американские граждане, в том числе сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Как сообщал ForUm, Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Хантер Байден стал одним из директоров Burisma в 2014 году, в то время как его отец занимал ключевую роль в политике США в отношении Украины.

Сейчас Джо Байден борется за право стать кандидатом Демократической партии против Трампа на выборах в 2020 году.