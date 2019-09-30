Президент США Дональд Трамп желает встретиться с информатором, который подал жалобу о его давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

«Как и каждый американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый «информатор», представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно неточно и обманным путем. Тогда Шифф, обманывая Конгресс, выдумал, что я на самом деле сказал», - написал он в Twitter.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. září 2019





Президент США также потребовал, чтобы глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф был допрошен на самом высоком уровне. Трамп обвиняет его в мошенничестве и измене.

Также Трамп сказал, что хотел бы встретиться с человеком, который предоставил информацию автору жалобы.

«Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут серьезные последствия», - подытожил американский лидер.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф, выступая в комитете во время слушаний после обнародования текста жалобы американского разведчика, попытался передать суть разговора Трампа с Зеленским. В частности, он говорил, что Трамп просил Зеленского «облить грязью» его политического оппонента, Джо Байдена, сообщило издание Newsweek.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.