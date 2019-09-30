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Глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости диалога с Россией.

Такое мнение она высказала в интервью Левому берегу.

«Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами – это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», - заявила Ясько.

Она рассказала, что «за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ; общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков».

«А еще я училась в Москве, кстати – есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время – в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом», – отметила политик.

Напомним,  Ясько назначена главой делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

Делегация Верховной Рады Украины не будет участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября.
ForUm

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