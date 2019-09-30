Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №724/2019 от 30 сентября опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.
Напомним, 27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США (до 23 сентября).
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