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Министр внутренних дел Арсен Аваков намерен обратиться в суд с ходатайством о взятии на поруки Алексея Белько, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве. Мужчине сообщено о подозрении

Замглавы Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что Белько не будут обвинять в подготовке теракта. 

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду Украины относительно роспуска Киевсовета VIII созыва. 

Детективы НАБУ возбудили три производства по факту декларирования недостоверной информации председателем Национального банка Яковом Смолием.

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой областной государственной администрации, а Александра Стадника –  главной Николаевской областной государственной администрации.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)».

Верховная Рада Украины приняла президентский Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№1032). 

На трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе Россия услышала от украинской стороны заинтересованность в продолжении транзита газа с 1 января 2020 года и готова продолжить работать по старому контракту, заявил министр энергетики Александр Новак.

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за внедрение модели рынка сельскохозяйственной земли, по которой покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и компании. 
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