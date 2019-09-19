Президент Украины Владимир Зеленский выступает за внедрение модели рынка сельскохозяйственной земли, по которой покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и компании. Об этом он заявил во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями «Земля как фактор развития украинского села», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он подчеркнул, что вопрос продажи земли является очень чувствительным, поэтому требует широкого публичного обсуждения. В частности для того, чтобы было найдены оптимальные и сбалансированные решения в модели открытого рынка земли.

«Несколько важных моментов, на которых я хочу подчеркнуть. Первое и основное: земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред. Земля - ​​это собственность граждан», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что список стран, где нет рынка земли, всем известен: Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго и Украина. «Какой страной мы с вами хотим быть?» - добавил он.

«В XXI веке вопросы права собственности граждан на землю является риторическим. Задача у нас только одна: найти оптимальную модель, от которой выигрывают простые украинцы. Для этого мы здесь сегодня и собрались. Мы найдем эту модель, я уверен в этом», - резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.