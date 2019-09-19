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Рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года. Об этом во время встречи с украинскими аграриями заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает 112 Украина.

«Мы открываем рынок земли не сразу, потому что к этому нужно подготовиться. Откровенно скажу, что мы думали сделать это с 1 июля следующего года, однако потом проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что это не очень хорошая идея – делать это летом. Поэтому сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года», - отметил премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.
ForUm

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