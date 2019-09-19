Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду Украины относительно роспуска Киевсовета VIII созыва. Об этом он заявил после того как Киевсовет снова не собрал кворум для проведения очередной сессии, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Напомню, во вторник, во время консультаций с лидерами всех фракций Киевсовета, мы договорились о проведении сессии сегодня. Все говорили о готовности собраться ради решения острых вопросов для города», - сказал Кличко.

Мэр отметил, что сегодня необходимо принимать важные для столицы и киевлян решения - и по социальным выплатам, зарплатам транспортникам, надбавкам педагогам.

«Также мы на пороге отопительного сезона и есть неотложные вопросы подготовки к нему. Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате же будут страдать киевляне! И это меня волнует больше всего», - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что каждого депутата на его округе избиратели должны спросить, как он работал и чьи интересы ставил над интересами киевлян.

«Депутаты должны нести ответственность перед людьми, которые их выбирали! А не руководствоваться политической конъюнктурой и личными интересами. Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы таки не все, - сказал мэр. - Поэтому я обращаюсь в парламент относительно роспуска Киевсовета VIII созыва и назначении досрочных выборов в Киеве! И пусть теперь депутаты идут и рассказывают киевлянам, как они работали. И почему думают, что их выберут снова», - отметил Кличко.

Напомним, 12 сентября в Киевсовете не было кворума для открытия пленарного заседания. С трибуны мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале консультаций с главами фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва.