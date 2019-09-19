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Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом Українським Новинам сказал адвокат Ефремова Александр Мельников.

Он отметил, что 18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его.

Мельников подчеркнул, что защита требовал вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

«Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство...Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд», - сообщил адвокат.

По его словам, Ефремову с него снято обязательство носить электронный браслет слежения.

Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции ПР скоро перейдет в стадию изучения материалов защиты.

Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствие доказательств вины.

Защита Ефремова занимается привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады.

Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

Напомним, 22 июля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. 24 июля он вышел из СИЗО.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Кроме того, ему инкриминируют организационное и иное содействие созданию и деятельности группировки «ЛНР» и государственной измене.
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