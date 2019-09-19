Алексея Белько, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве, не будут обвинять в подготовке теракта. Об этом заявил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко в ходе брифинга, передает 112 Украина.

«В прокуратуре уже согласовано подозрение по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») и ст. 259 («Неправдивое сообщение о минировании»). Обвинения в подготовке теракта полиция предъявлять не будет, это согласованная позиция с прокуратурой», - сказал Крищенко.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта».