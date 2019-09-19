Следователь Днепровского управления полиции сообщил о подозрении мужчине, который 18 сентября совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

«Заметим, что каких-либо требований корыстного или политического содержания злоумышленник не выдвигал и совершение своих действий ничем не аргументировал», - заявили в прокуратуре.

На месте совершения преступления, а также в других местах, где были проведены неотложные обыски, взрывчатки и оружия не найдено.

В результате проведения сотрудниками «КОРД» спецоперации по задержанию злоумышленника никто не пострадал.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

19 сентября замглавы Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что Белько не будут обвинять в подготовке теракта.