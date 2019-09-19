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Детективы НАБУ возбудили три производства по факту декларирования недостоверной информации председателем Национального банка Яковом Смолием.

Об этом сообщил руководитель отдела информационной политики и связей со СМИ Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Свириденко, передает Укринформ.

«Нам сообщили, что по обоснованным заключениям НАПК возбуждено три производства. Детективы НАБУ получили доступ к декларациям председателя Национального банка Якова Смолия и сейчас работают согласно своим полномочиям», - отметил он.

Свириденко напомнил, что 9 августа НАПК приняло решение о результатах проведения полных проверок деклараций Якова Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы.

«Также было принято решение о направлении трех обоснованных заключений, составленных по результатам проверки декларации в НАБУ. В пятидневный срок, в соответствии с законодательством, орган, которому направляются заключения НАПК, уведомляет агентство о возбуждении соответствующих производств», - заметил он.

Свириденко также уточнил, что полномочия Национального агентства завершаются с направлением обоснованного заключения в орган по подследственности.

Также представитель НАПК уточнил, что действующим законодательством не предусмотрено участие представителей агентства в судебных процессах.

Напомним, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларации председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

В свою очередь в НБУ сообщили, что Смолий не получил от НАПК никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы. 
ForUm

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