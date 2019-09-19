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Министр внутренних дел Арсен Аваков намерен обратиться в суд с ходатайством о взятии на поруки Алексея Белько, угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве. Об этом глава МВД сообщил на своей странице в Facebook, а также обнародовал видео допроса подозреваемого.

«Задержанный вчера на мосту в Киеве «минер» экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков... правда и это. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже. Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью» как он говорит», – написал он.

Аваков намерен обратиться в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько, о взятии его на поруки. «Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново», – подчеркнул министр.

«Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводивших вчерашнее задержание. Мы так решили», – подчеркнул Аваков.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта». 

19 сентября замглавы Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что Белько не будут обвинять в подготовке теракта. 

 
ForUm

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