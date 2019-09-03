Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об отсутствии оснований для обращения в Конституционный суд Украины по поводу закона.

Также нардепы отправили ряд законопроектов на рассмотрение в КСУ.

Среди них – президентский законопроект №1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)», № 1017 об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек, относительно закрепления полномочий Президента Украины создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Госбюро расследований)» (№1014).

Новым торговым представителем Украины станет заместитель исполнительного директора Международного фонда «Возрождение» Тарас Качка.

Новое правительство Украины постановило переименовать четыре министерства и учредить два новых.

Старт земельной реформы запланирован ориентировочно на лето следующего года, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.