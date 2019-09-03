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Верховная Рада приняла в целом постановление «О внесении в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлении в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии требованиям Конституции Украины проекта закона «О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Госбюро расследований)» (№1014).

За проголосовали 282 нардепов, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Указанным законопроектом предлагается закрепить путем дополнения статьи 106 Конституции двумя новыми пунктами - 11-1 и 12-1 - полномочия президента Украины:

создавать в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и освобождать от должностей в порядке, определенном законами, директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований;

образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и освобождать от должностей их членов.
ForUm

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