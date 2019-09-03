Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность.

За президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) проголосовали 373 народных депутата из 404, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.



От «Слуги народа» «за» были 252 депутата, от «Оппозиционного платформы - За жизнь» - 0, от «Батькивщины» - 23, от «Европейской солидарности» - 24, от «Голоса» - 19, от группы «За будущее» - 22, от внефракционных депутатов - 33.

Против не проголосовал ни один, трое воздержались, 28 не голосовали.

Законом из статьи 80 Конституции Украины изымается норма о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты «не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.



29 августа Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).