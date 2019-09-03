Старт земельной реформы запланирован ориентировочно на лето следующего года. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Сейчас у крупных холдингов дешевый ресурс. У маленьких - гораздо дороже, у них нет ресурса, чтобы покупать эту землю. Нам нужно дать возможность малому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставке, чтобы он был на уровне с иностранными субъектами или даже выигрывал. Мы планируем создать инструмент, который позволял бы компенсировать эту процентную ставку», - сказал Гончарук.

Он добавил, что старт земельной реформы запланирован ориентировочно на лето следующего года. К этому времени правительство совместно с Национальным банком должны сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем оно есть сейчас - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне.

«То есть мы снизим ставки по кредитам в целом и сделаем их еще дешевле именно для покупки земельного участка, чтобы украинец был в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент», - пояснил глава правительства.

Гончарук также заявил, что де-юре доступ к покупке земельного участка будет иметь украинское физическое лицо и украинское юридическое лицо: «Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее обрабатывать. В том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят здесь налоги».

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил отменить земельный мораторий до 1 декабря.