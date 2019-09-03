Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков акцентирует на отсутствии оснований для обращения в Конституционный суд Украины по поводу закона об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

«Я понимаю, что сейчас могут люди, народные депутаты, обращаться в Конституционный суд. Но я не понимаю, как после этого можно будет идти снова на выборы и рассказывать, как вы заботитесь о судьбе простых украинцев», - отметил Разумков.

На уточнение о наличии юридических оснований для обращения в КС, он сказал: «Я считаю, что мы выдержали процедуру. Я коллегам об этом говорил... Регламент - очень тяжелый закон. Поэтому я уверен, что всегда можно будет найти какой-то пункт, к которому можно будет вернуться и сказать, что он не совсем соответствует, не в полном объеме был выполнен. Это будет всегда, в любой Верховной Раде».

Комментируя рассмотрение этого закона, спикер выразил уверенность, что «решение о его принятия полностью соответствует действующему законодательству: и политически, и юридически».

Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность.