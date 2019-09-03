Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект № 1017 об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.
Документ начнет действовать после выборов нового состава Верховной Рады, передает 112 Украина.
Таким образом, избранный парламент сможет работать в существующем составе, а новый – уже в составе 300 депутатов.
Кроме того, предлагается установить, что выборы должны состояться по пропорциональной избирательной системе.
В статье 76 намерены предусмотреть, что «Конституционный состав Верховной Рады Украины – триста народных депутатов Украины».
Автор законодательной инициативы предлагает предусмотреть в Основном законе, что народные избранники должны владеть государственным языком.
Напомним, Владимир Зеленский во время обращения к народным депутатам дал новой Верховной Раде год в качестве испытательного срока и пригрозил роспуском в случае неэффективной работы.
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