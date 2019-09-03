Новое правительство Украины постановило переименовать четыре министерства и учредить два новых. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Так, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства переименовано в Министерство общин и территорий, а министерство экономического развития и торговли — в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Министерство экологии и природных ресурсов теперь называется Министерством энергетики и защиты окружающей среды.

Министерство по делам ветеранов стало Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кабмин также создал два новых министерства: Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления; Министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав Министерство информационной политики и положив на него задачи и функции ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

Министерству юстиции поручено подать в недельный срок на утверждение Кабмина проекты документов о создании комиссий по реорганизации министерств.

Напомним, 29 августа Верховная Рада по представлению премьер-министра Алексея Гончарука утвердила новый состав Кабинета Министров Украины.