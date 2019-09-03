также в разделеЭкономика
С начала года гривня выросла к доллару на 9% 11
Гончарук: Старт земельной реформы запланирован на лето 2020 года 39
Маркарова: Новая программа МВФ может стать последней 46
Глава ГНС предлагает снизить налог на доходы физлиц 25
Президент поручил Кабмину внести в Раду бюджет до 15 сентября 13
Украина будет сотрудничать с польским LNG-терминалом для диверсификации поставок газа 25
Дубилет заявил о первых победах в борьбе с рейдерством 72
Правительство объединит Министерство аграрной политики с МЭРТ 50
Нафтогаз: Отопительный сезон в Кривом Роге под угрозой срыва 41
Гончарук: Миссия МВФ приедет в Киев через несколько недель 14
Госдолг Украины увеличился на $2 миллиарда 91
В украинских ПХГ накоплено уже 18 миллиардов кубов газа 53
Реальная зарплата в Украине выросла почти на 10% 25
Налоговая служба начала свою работу 60
Долги по зарплате в Украине сократились до 2,7 миллиарда 32
Укрэнерго подала иск против РФ из-за активов в Крыму 24
Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 1,8 миллиарда 24
Всемирный банк выделит Украине на сельское хозяйство $200 миллионов 38

Новым торговым представителем Украины станет заместитель исполнительного директора Международного фонда «Возрождение» Тарас Качка. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает УНИАН.

«Относительно Качки Тараса – да. Ответ «да» относительно торгового представителя», – сказал министр, отвечая на вопрос относительно новой команды.

Милованов добавил, что Министерство развития экономики «как можно скорее» назначит и других заместителей. При этом заместителя, ответственного за аграрное направление, он не назвал. Также министр отметил, что разделение функций не обязательно будет таким, как раньше.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги