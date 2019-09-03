Новым торговым представителем Украины станет заместитель исполнительного директора Международного фонда «Возрождение» Тарас Качка. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает УНИАН.



«Относительно Качки Тараса – да. Ответ «да» относительно торгового представителя», – сказал министр, отвечая на вопрос относительно новой команды.

Милованов добавил, что Министерство развития экономики «как можно скорее» назначит и других заместителей. При этом заместителя, ответственного за аграрное направление, он не назвал. Также министр отметил, что разделение функций не обязательно будет таким, как раньше.