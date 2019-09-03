Верховная Рада направила в КСУ президентский законопроект №1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)».

Решение о принятии в целом соответствующего постановления поддержали 337 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, он имеет целью исключить положения статьи, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

«В связи с этим предлагается изъять часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде в трудовых спорах, спорах относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних либо несовершеннолетних лиц и лиц, которые признаны судом недееспособными либо дееспособность которых ограничена», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также предусматривает изъять подпункт 11 пункта 16-1 Раздела ХV «Переходные положения», согласно которому со дня вступления в силу закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» представительство в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017; в судах апелляционной инстанции - с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции - с 1 января 2019 года.

Предполагается, что принятие закона будет способствовать оптимизации механизма получения профессиональной юридической помощи.

2 сентября Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту включить в повестку дня второй сессии и направить на рассмотрение Конституционного Суда президентский законопроект №1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)».