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Сегодня состоялось заседание в Офисе президента, где встретились Владимир Зеленский с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и силовиков.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Также, Зеленский поручил до октября легализовать казино и добычу янтаря.

В свою очередь новый глава правительства Гончарук озвучил краткосрочные задачи Кабмина.

Кабинет министров Украины ликвидировал управление Национальной полиции, которое занималось борьбой с экономическими преступлениями (Департамент защиты экономики Национальной полиции).

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.

Зеленский поручил Кабмину внести в Раду бюджет до 15 сентября.

Президент Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с военной службы.

Генерал армии Виктор Муженко с июля 2014 года был начальником Генштаба ВСУ - главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка официально стал игроком «Шахтера».

Второму владельцу отеля «Токио Стар» прокуратура сообщила о подозрении.
ForUm

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