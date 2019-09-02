также в разделеПолитика
Пристайко прибыл в Германию 8
«Голос» раскритиковал объединение двух министерств 13
Зеленский уволил Муженко с военной службы 28
Минфин утвердил структуру новой таможенной службы 15
Кабмин ликвидировал УБЭП 37
Гаврилечко: В деле освобождения Сенцова и моряков возникли проблемы, поэтому на помощь пришел Медведчук 22
Стоякин: Анонсировав «разоблачение» Медведчука, власть показала свой страх перед оппозицией 25
ЦИК зарегистрировала пять новых депутатов Слуги народа 25
Супрун: За отсутствие медицинского каннабиса благодарите Авакова 37
Разумков: В Раду внесены уже 300 законопроектов 23
Новый глава МИД Украины Пристайко совершил первый зарубежный визит 75
Зеленский поручил отменить земельный мораторий до 1 декабря 93
Комитет Рады одобрил снятие депутатской неприкосновенности 72
Зеленский предлагает ВР разрешить народу вносить законопроекты 43
США готовы помочь энергетике Украины 56
Зеленский: В ВР зарегистрированы 74 законопроекта, которые помогут побороть коррупцию 27
Пенс заверил в дальнейшей поддержке США целостности Украины 33
Зеленский собирает глав Верховной Рады, Кабмина и силовиков 118

Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на встречу президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов. 

«Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 октября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 декабря 2019 года. Ответственные – Дмитрий Разумков, Давид Арахамия», - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Зеленский поручил отменить земельный мораторий до 1 декабря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1058 грн.
32
Теги