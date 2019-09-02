Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на встречу президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов.

«Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 октября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 декабря 2019 года. Ответственные – Дмитрий Разумков, Давид Арахамия», - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Зеленский поручил отменить земельный мораторий до 1 декабря.