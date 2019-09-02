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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора, сообщает пресс-служба ГПУ.

«В понедельник, 2 сентября, руководствуясь Законом Украины «О прокуратуре», положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, а также на основании письма Министра обороны Украины от 02.09.2019 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиос», – говорится в сообщении.

Кроме того, указанным приказом Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении воинской службы.
ForUm

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