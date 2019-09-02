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Кабинет Министров до 15 сентября этого года должен внести в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Такое поручение на совещании с руководством Рады, членами Кабмина и представителями правоохранительных органов дал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.

«Внести на рассмотрение парламента законопроект о Государственном бюджете на 2020 год, который имеет цель стимулирование экономического роста. Срок - до 15 сентября, ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова», - сказал президент.
 
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