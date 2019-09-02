Кабинет министров Украины ликвидировал управление Национальной полиции, которое занималось борьбой с экономическими преступлениями (Департамент защиты экономики Национальной полиции).

Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНИАН.

«Мы ликвидировали экономическое подразделение Нацполиции. УБЭП (управление по борьбе с экономическими преступлениями) всё, ушел в историю. Больше полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса», - сказал премьер. Гончарук также отметил, что после данного решения правительства необходимо внести изменения в законодательную базу, чтобы решить вопрос подследственности и создать правоохранительный орган, который будет заниматься экономическими вопросами.

«Это должен быть аналитический, а не силовой орган (который заменит УБЭП). Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца этот закон будет рассмотрен Верховной Радой и утвержден, а мы, как правительство, будем исполнять это закон. Потому мы сейчас ликвидировали УБЭП, но это незавершенная работа. Это первый символический шаг, чтобы продемонстрировать бизнесу, что давления теперь не будет», - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря текущего года.