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Президент Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с военной службы.

Соответствующий указ №645/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в документе.

Других объяснений в документе нет.

Генерал армии Виктор Муженко с июля 2014 года был начальником Генштаба ВСУ - главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Напомним, сегодня Зеленский поручил Кабмину внести в Раду бюджет до 15 сентября.
ForUm

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