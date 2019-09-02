Президент Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с военной службы.

Соответствующий указ №645/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в документе.

Других объяснений в документе нет.

Генерал армии Виктор Муженко с июля 2014 года был начальником Генштаба ВСУ - главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Напомним, сегодня Зеленский поручил Кабмину внести в Раду бюджет до 15 сентября.