Задачами нового правительства на ближайшее время являются подготовка к визиту миссии Международного валютного фонда, переговоры по транзиту газа, подготовка проекта госбюджета на 2020 год, преодоление рейдерства и ряд других задач.

Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНИАН.

«Среди важных задач на ближайшие недели - подготовка к визиту МВФ, подготовка переговоров по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на 2020 год, подготовка реформы управления государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, преодоление рейдерства», - сказал он.

