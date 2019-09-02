Задачами нового правительства на ближайшее время являются подготовка к визиту миссии Международного валютного фонда, переговоры по транзиту газа, подготовка проекта госбюджета на 2020 год, преодоление рейдерства и ряд других задач.
Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНИАН.
«Среди важных задач на ближайшие недели - подготовка к визиту МВФ, подготовка переговоров по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на 2020 год, подготовка реформы управления государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, преодоление рейдерства», - сказал он.
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