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Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка присоединился к донецкому «Шахтеру». Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Футболист не смог принять участие в открытой тренировке сборной Украины из-за трансфера.

Последним клубом Коноплянки был немецкий «Шальке». Там Евгений провел два сезона, а несколько месяцев назад игроку разрешили искать новый клуб, дав понять, что в Германии на него не рассчитывают. До этого украинец выступал за «Севилью» и «Днепр».

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка мог перейти в римскую «Рому», однако трансфер сорвался.
ForUm

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