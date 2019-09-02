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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.  Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве.

«Введение рынка земли. Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Термин - до 1 октября 2019 года. Ответственный - Алексей Гончарук (премьер-министр. – Ред), министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов», - сказал Зеленский.

Он также поручил объяснить обществу, что «никто ни у кого не будет забирать землю», а земельная реформа направлена на развитие украинского фермерства, и, в первую очередь, защиту мелкого собственника.

«Принять закон о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Термин - до первого декабря 2019 года. Ответственные - глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский», - добавил Зеленский.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения на год — до 1 января 2020 года.
ForUm

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