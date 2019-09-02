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Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении второму владельцу отеля «Токио Стар», пожар в котором унес жизни девяти человек.

Совладельцу, который скрывается от следствия, вменяют  нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Прокуратура также подготовила ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

 

Другому владельцу «Токио Стар» Вадиму Черному было сообщено о подозрении по аналогичной статье 18 августа. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Одесского бизнесмена Вадима Черного, который является владельцем здания, где расположен отель, арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в нарушении правил требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.
ForUm

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