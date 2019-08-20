Депутаты от «Слуги народа» в зале Верховной Рады займут все передние места.
Партия «Слуга народа» пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила на свое усмотрение количество депутатов в каждом комитете парламента, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Генеральный директор медиахолдинга «1+1 media» Александр Ткаченко вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга.
Одесского бизнесмена Вадима Черного арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в нарушении правил требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия. Он является владельцем здания, где расположен отель «Токио-Стар», в результате пожара в котором погибли девять человек.
Российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений у Станицы Луганской, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате украинская сторона вынуждена была прекратить работы.
Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выделении украинским военным по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости.
Генеральный директор медиахолдинга «1+1 media» Александр Ткаченко вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга.
Соломенский районный суд Киева во вторник, 20 августа, отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.
На Сумщине Служба безопасности предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины.
На танкере в Черном море погибли двое украинцев.
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