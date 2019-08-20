Депутаты от «Слуги народа» в зале Верховной Рады займут все передние места.

Партия «Слуга народа» пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила на свое усмотрение количество депутатов в каждом комитете парламента, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Генеральный директор медиахолдинга «1+1 media» Александр Ткаченко вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга.

Одесского бизнесмена Вадима Черного арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в нарушении правил требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия. Он является владельцем здания, где расположен отель «Токио-Стар», в результате пожара в котором погибли девять человек.

Российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений у Станицы Луганской, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате украинская сторона вынуждена была прекратить работы.

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выделении украинским военным по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости.

Генеральный директор медиахолдинга «1+1 media» Александр Ткаченко вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга.

Соломенский районный суд Киева во вторник, 20 августа, отказался заочно арестовать бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

На Сумщине Служба безопасности предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины.

На танкере в Черном море погибли двое украинцев.