На Сумщине Служба безопасности предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который состоит в радикальной молодежной группировке и вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта «KVARTAL-FEST» 23 августа на территории Сумщины.

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Продолжается досудебное следствие.