Генеральный директор медиахолдинга «1+1 media» Александр Ткаченко вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает LIGA.net.

«Свою долю в «плюсах» в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах», - сказал он.

Журналисты, которые владеют долями холдинга, и стали депутатами тоже собираются продавать свои доли в компании, уточнил Ткаченко.

Ткаченко останется почетными президентом телеканала.

Медиахолдинг 1+1 Media Игоря Коломойского Александр Ткаченко возглавлял с 2008 года.

Остальной бизнес, по его словам, он передал в управление юридической компании, название которой так и не уточнил.

В связи с уходом Ткаченко телегруппа «1+1 media» меняет структуру управления холдинга. В состав правления вошли шесть человек. Средин них руководитель телевизионного бизнеса Максим Кривицкий, глава направления платного телевидения и Shared Services Ярослав Пахольчук и руководитель «1+1 Digital» и Инноваций Анна Ткаченко. Также в состав правления медиахолдинга вошли гендиректор ТРК «Студия 1+1» Вячеслав Миенко, финансовый директор Дмитрий Тузов и директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая.

Александ Ткаченко – девятый номер в президентской партии «Слуга народа», которая получила большинство в Верховной Раде по результатам парламентских выборов.

Он также считается кандидатом на должность главы Киевской городской государственной администрации.