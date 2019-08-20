также в разделеОбщество
20 августа. Картина дня 8
Зеленская показала жене Нетаньяху Дом с химерами 9
Синоптики обещают Украине «горячую» среду 10
СБУ задержала на Запорожье «боевого кота» из «ДНР» 20
Обвиненный в сепаратизме преподаватель вуза ВСУ заявил, что его страницу взломали 30
ГосЧС сообщила об уровне радиации в Украине после взрыва в РФ 41
«Роттердам+»: Суд отказался заочно арестовывать экс-председателя НКРЭКУ 21
НАБУ открыло дело против Кононенко 25
Эксперт: За делом Окружного админсуда Киева стоит бывший президент Порошенко 22
СБУ задержала боевика «ДНР», несколько лет жившего на Киевщине 29
В Харькове – сепаратистский скандал вокруг преподавателя военного вуза 35
Владелец отеля «Токио Стар», в котором при пожаре погибли 9 человек, арестован 16
Украинец пытался попасть в Польшу в багажнике авто 48
Дело Майдана: Суд разрешил допросить Парубия, Кличко, Луценко, Пашинского 33
Гендиректор «1+1» ушел с должности 128
СБУ заявила о предотвращении теракта на День Независимости 44
Минрегион ужесточил требования к нормам пожарной безопасности в отелях 26
Вместо парада: Полторак приказал выплатить премии военным 46

20 августа в 11:00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Россией, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1 в  Станице Луганской. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

«Однако российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате  украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы. Также НВФ РФ под угрозой применения оружия, которого на участке разведения не должно быть, не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста», - заявили в центре.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги