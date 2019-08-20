20 августа в 11:00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Россией, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

«Однако российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы. Также НВФ РФ под угрозой применения оружия, которого на участке разведения не должно быть, не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста», - заявили в центре.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.